Госкомпредпринимательства: лицензии нужно передавать в наследство

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ предлагает ввести систему передачи лицензий в наследство. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель главы комитета Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

Он отмечает, что это европейская норма.

Данная норма может быть введена на все виды лицензий. Но для этого необходимо ввести дополнительные условия, чтобы правопреемник подтвердил свою квалификацию. «Основное требование – квалификация, возможность заниматься определенным видом деятельности», - говорит С.ТРЕТЬЯКОВ.