Федерация профсоюзов подала в суд на НКРЭ

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) 22 июля подала в Окружной административный суд Киева административный иск к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) о признании незаконным и отмене постановления комиссии от 13 июля о повышении тарифов на природный газ, отпускаемый для нужд населения.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

Согласно сообщению, в качестве третьих лиц на стороне ответчика НКРЭ привлечены также Кабинет министров Украины и Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, аналогичный иск ранее подал в тот же суд Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ). Первое заседание суда по данному иску состоится 16 сентября.

НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.