Тигипко в течение двух дней обоснует повышение цен на газ

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО пообещал в течение двух дней предоставить документы, которые обосновывают повышение тарифов на газ для населения.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО сегодня после встречи С.ТИГИПКО с представителями Совместного представительского органа профсоюзов по вопросу повышения тарифов на газ для населения, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

«Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО пообещал в течение двух дней предоставить документы, которые обосновывают повышение тарифов на газ для населения и дадут основания говорить о том, что учтены позиции профсоюзов при формировании тарифов на газ и субсидий для населения», - заявил Г.КАБАНЧЕНКО.

Он отметил, что позиция профсоюзов была и является неизменной: «Прежде чем вести речь о дополнительных взиманиях с граждан, власть должна разработать и принять четкий план реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но, в первую очередь, решить вопрос возвращения задолженности по зарплатам”.

По его словам, если такие реформы будут проведены и согласованы с профсоюзами, тогда у граждан будет уверенность, что средства, полученные в результате повышения тарифов, используются именно на улучшение их благосостояния.

«Нам приятно отметить, что в таком важном вопросе профсоюзы проявили свою совместную позицию – и так называемые «независимые», и так называемые «официальные». Мы убеждены, что лишь совместными усилиями мы сможем отстоять свою позицию перед сомнительными действиями правительства», - подчеркнул Г.КАБАНЧЕНКО.

Как сообщалось, Национальный форум профсоюзов Украины заявлял, что обжалует повышение цены на природный газ для населения в суде. Окружной административный суд города Киева назначил первое заседание по делу по иску НФПУ к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины о признании противоправный и отмене Постановления №812 о повышении розничных цен на газ для населения на 16 сентября 2010 года. Впоследствии Федерация профсоюзов Украины подала аналогичный иск к НКРЭ.