Азаров: Украина может опередить Россию по соцстандартам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что при грамотном государственном управлении Украина может опередить Россию в сфере социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Давайте мы будем соревноваться с российским руководством, кто кого обгонит в части социальных стандартов. Я рассчитываю, что мы выиграем. У нас страна компактная, у нас очень хорошая база. Украина когда-то была самой высокоразвитой республикой Советского Союза. Она такой и осталась, еще не все растеряли. Мы имеем прекрасных людей, мы имеем все возможности рвануть вперед, только грамотное управление должно быть. Я ведь в хорошем плане говорю. Я думаю, что мы догоним Европу. Время нужно и работа", - сказал Н.АЗАРОВ

В частности, премьер напомнил, что во время его работы в правительстве в прежние годы, Украина опережала Россию в области пенсионного обеспечения граждан. "Мы гордились, что у нас некоторое время назад пенсии были выше по уровню своей покупательной способности, чем в России. И мы обязательно сделаем так", - отметил он.

Премьер сообщил, что у него "есть такая мечта, чтобы наши люди жили получше". "Мы все для этого сделаем. И людей наших надо настраивать на то, что впереди большая сложная непростая работа, но она обязательно завершится на позитиве. Скатертей-самобранок у нас не будет. Пустых обещаний тоже не будет. Все, что мы обещаем. Мы сделаем", - заверил Н.АЗАРОВ.