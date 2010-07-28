Дания - мировой лидер рейтинга «индекс счастья»

08:31, 28 июля 2010
Соцполитика
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Далее идут Финляндия и Норвегия

Датчане заняли первое место в «индексе счастья», сообщает Dutch News со ссылкой на исследовательский институт Gallup.

Исследование, проводившееся в 155 странах в период с 2005 по 2009 годы, наблюдало за уровнем удовлетворенности людьми своей жизнью. Респондентам было предложено ежедневно давать оценку своему настроению.

Первые три строки принадлежат соответственно Дании, Финляндии и Норвегии.

Нидерланды вместе со Швецией занимают четвертое место в рейтинге стран с наиболее счастливым населением.

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