Дания - мировой лидер рейтинга «индекс счастья»

Датчане заняли первое место в «индексе счастья», сообщает Dutch News со ссылкой на исследовательский институт Gallup.

Исследование, проводившееся в 155 странах в период с 2005 по 2009 годы, наблюдало за уровнем удовлетворенности людьми своей жизнью. Респондентам было предложено ежедневно давать оценку своему настроению.

Первые три строки принадлежат соответственно Дании, Финляндии и Норвегии.

Нидерланды вместе со Швецией занимают четвертое место в рейтинге стран с наиболее счастливым населением.