Дефицит бюджета Пенсионного фонда составит почти 27 млрд. грн.
11:35, 29 июля 2010Соцполитика
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Покрытие - за счет госбюджета.
Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.
Текст соответствующего постановления № 626 от 21 июля за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.
Доходы Пенсионного фонда в 2010 году будут составлять 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления - 124,815 млрд. грн.
При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. будет происходить за счет средств государственного бюджета.
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