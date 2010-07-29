Зарплата шахтерам начисляется по тарифной сетке 2009 года

На сегодняшний день на шахтах Луганской области тарифная ставка работника первого разряда поверхности рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы 630 грн., которая была установлена на 1 июля 2009 года, тогда как работодатели должны были установить размеры тарифных ставок с 1 января 2010 года из расчета 869 грн. минимальной заработной платы, а с 1 июля т.г. – из расчета 888 грн.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области Николай КОЗЮБЕРДА.

По данным конфедерации, действующий размер тарифной ставки работника первого разряда составляет 95,28 грн. в день, однако, исходя из минимальной зарплаты по состоянию на 1 июля 2010 года, размер тарифной ставки должен составлять 134,1 грн. в день.

По подсчетам конфедерации, такой работник недополучает 38,82 грн. гарантированного государством минимального уровня тарифа оплаты труда. Работник второго разряда недополучает 39 грн., поскольку размер его дневной тарифной ставки составляет 103,8 грн. вместо 142,8 грн. В целом, утверждает представитель конфедерации, за 6 месяцев 2010 года шахтеров лишили 2,2 месячных зарплат.

Кроме того, по словам председателя местного профсоюза Краснодона и Краснодонского района Дмитрия КАЛИТВЕНЦЕВА, рабочий день шахтера должен составлять 6 часов, вместо этого шахтеры находятся под землей более 8 часов. «В Украине четко не определено рабочее время для шахтеров», – сказал он.

По словам Д.КАЛИТВЕНЦЕВА, рабочее время шахтера должно учитывать пребывание не только под землей, но и на территории шахты. Таким образом, время пребывания работника на поверхности шахты до спуска в нее и после выезда из шахты является временем обязательного ежедневного пребывания на производстве, но ни один работодатель не оплачивает это время в полном объеме.

Как отметил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО, основной проблемой в расчетах заработных плат шахтерам является несоблюдение законодательства. «Основная проблема шахтеров – это то, что у нас не выполняется законодательство, даже то, которое принято», – отметил он.

Также Г.КАБАНЧЕНКО напомнил, что с 1 августа этого года украинцы будут платить пеню за задержку с оплатой жилищно-коммунальных услуг, в то же время на сегодня в Украине не предусмотрена ответственность за почти 2-миллиардную задолженность по зарплате.