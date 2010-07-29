Киевская власть определила, в каких условиях можно работать в жару

В связи с тем, что в городе Киеве, как и в целом по Украине, стоит знойная погода, которая сопровождается повышением температуры воздуха свыше 30°С, столичная власть утвердила перечень мероприятий, которые призваны обеспечить киевлянам надлежащие условия труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Среди отмеченных мероприятий – ежедневный полив городских территорий, тротуаров, проезжей части, мест массового пребывания и скопления людей, а также проведение представителями Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций постоянной разъяснительной работы среди населения города для предупреждения несчастных случаев, вызванных перегревом.

Для работающих в помещении температура воздуха в теплое время года, согласно Государственным санитарным нормам, не должна превышать 28°С при относительной влажности от 55% до 75% и скорости движения воздуха от 0,1 м/с до 0,5 м/с, в зависимости от назначения помещений и характера производственной деятельности. Согласно распоряжению, руководители предприятий, учреждений и организаций территориальной общины Киева обязаны обеспечить соблюдение этих норм путем установления систем кондиционирования, использования теплоотражающего экранирования, жалюзей, систем охлаждения помещения, охладительных экранов на рабочих местах, обеспечения питьевого режима для работников, проведения влажной уборки и пр., а также обеспечить соблюдение рекомендаций по режиму организации работы и отдыха в соответствии с требованиями Государственных санитарных норм.

Ответственность за надзор за микроклиматическими показателями на предприятиях, в учреждениях и организациях территориальной общины Киева возложена на Главного государственного санитарного врача города. Распоряжением предусмотрено осуществление мероприятий административного влияния в случае его невыполнения руководителями заведений.