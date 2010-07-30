Юрист: нужно прекратить выплачивать досрочные пенсии

В Украине необходимо прекратить выплачивать досрочные пенсии гражданам до момента достижения ими установленного законом общего пенсионного возраста.

Такое мнение УНИАН высказала юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Екатерина ВОЗНЕСЕНСКАЯ, комментируя необходимость сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Кроме этого, следует решить проблему выплаты специальных пенсий отдельным категориям пенсионеров и избавиться от определенных категорий профессий, которые подлежат льготному пенсионному обеспечению, считает юрист.

«Кроме того, видится возможным пополнение бюджета Пенсионного фонда за счет ссудных средств из государственного бюджета, как это было в прошлом году, но, исходя из того, что и дефицит государственного бюджета необходимо сокращать, такая схема пополнения бюджета фонда возможна при увеличении, например, налоговой нагрузки», - считает Е.ВОЗНЕСЕНСКАЯ. Однако это негативно скажется на материальном положении населения и финансовом положении предприятий, особенно в условиях роста уровня безработицы, снижения среднего размера заработной платы и падения рентабельности предприятий.

По ее словам, повышение минимальных пенсионных взносов для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, обычно является одним из средств пополнения бюджета ПФ, но для существенного сокращения дефицита бюджета фонда необходимо принять ряд других мер.