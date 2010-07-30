Повышение цены на газ и субсидии усугубят коммунальные долги

Повышение цен на газ на 50% и грядущее за ним подорожание коммунальных услуг неминуемо повлекут за собой рост коммунальных задолженностей, считает депутат Верховной Рады Крыма, активист Всекрымского движения "Русское единство" Виктор ПОПОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Русского единства", по мнению В.ПОПОВА, ситуацию усугубят и новые правила начисления субсидий населению, которые вступят в силу уже со следующего месяца.

"В Крыму на 1 июля субсидиями пользовались менее 1% семей, что составляет 7 тысяч домохозяйств на весь полуостров, и при новых правилах их количество будет только снижаться", - сказал депутат.

По его данным, "с 1 августа 2010 года денежная помощь от государства не выдается, если жилплощадь превышает 21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м на семью; если хоть один из членов семьи является владельцем автотранспортного средства; если один из членов семьи - частный предприниматель; если один из членов семьи безработный, но не зарегистрирован на бирже труда".

"Затыкать государственные дыры деньгами из кармана простых граждан непозволительно! Необходимо защищать интересы жителей полуострова. Почему рента за газ, который добывается в Крыму, не может быть своеобразной субсидией для всех крымчан? Вполне очевидно, что при любых повышениях цен на газ и ЖКХ проблема не решится, если правительство вплотную не займется пересмотром эффективности энергодобывающей отрасли страны", - считает депутат.

По мнению В. ПОПОВА, Украине и Крыму жизненно необходимо принять государственные программы энергосбережения, утвердить законы, касающиеся инвестирования в тепловую, атомную и ветроэнергетику.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.