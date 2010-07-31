Шахтостроители не будут пикетировать Кабмин

Работники шахтостроительного комплекса отменили общеотраслевую акцию протеста у стен Кабинета министров Украины, намеченную на 2 августа, так как Минуглепром выполнил их требования.

Об этом сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, 19 июля первые 114 млн. грн., предназначенные для финансирования строительства угледобывающих предприятий в 2010 году, наконец, поступили на счета.

В ПРУПе подчеркнули, что за 7 месяцев текущего 2010 года это первые поступления бюджетных средств.

По информации председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации ПРУП Владимира ЛАЩЕНКО, бюджетные средства в область пришли еще 19 июля, но к шахтостроителям они попали не сразу. Областное казначейство продержало их больше недели на своих счетах, не пропуская дальше.

Территориальная организация Укруглепрофсоюза обращалась к руководству казначейства, областным властям, губернатору, руководители организаций приезжали в казначейство с представителями трудовых коллективов, объясняя, что каждый день проволочек с перерасчетом средств грозит социальным взрывом на предприятиях комплекса.

«Общими усилиями удалось сдвинуть дело с мертвой точки, деньги «выпустили», - сказал В. ЛАЩЕНКО, - сейчас шахтостроители Донецкой области уже начали получать задолженность по заработной плате».

По информации Луганской шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза, ситуация в трудовых коллективах их региона также стабилизируется, люди уже получают задолженность по заработной плате, появляются новые заказы на ведение работ.

Шахтостроители западных регионов Украины тоже стали получать деньги. Так, по словам председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Трест «Укрзападуглестрой» Валерия ЛУЧКОВА, людям уже выплатили задолженность, «полностью закрыта даже июньская зарплата».

В ПРУПе отметили, что 114 млн. грн.- это далеко не вся сумма, предусмотренная в текущем году на строительство угледобывающих предприятий Украины. Согласно распоряжению Кабмина от 7 июля 2010 года №1355-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов строительства угле- и торфодобывающих предприятий, которые финансируются в 2010 году за счет средств Стабилизационного фонда» на эти цели должно быть направлено 793,1 млн. грн.

В ближайшее время из Киева должен выйти очередной «транш», который станет «гарантом», что последующие работы, выполненные украинскими шахтостроителями, будут проплачены своевременно и в полном объеме, заключили в профсоюзе.