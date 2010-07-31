Erste Group: у Центральной и Восточной Европы есть преимущества

У региона Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) есть преимущества в цене рабочей силы, а также перспективы проведения реформ на рынке труда, считает со-руководитель подразделения макроэкономических исследований ЦВЕ Erste Group Юрай КОТЬЯН.

Об этом говорится в аналитическом отчете Erste Group, переданном агентству УНИАН.

По мнению Ю.КОТЬЯНА, «восстановление рабочих мест будет очень сильно зависеть от глобальной конкурентоспособности кадров и от структурных изменений на рынке труда».

Как отмечается в отчете Erste Group, уровень занятости снизился на 1-4% в ЦВЕ, за исключением Польши, где показатель фактически увеличился в 2009 году, в то время как самый большой спад в ЕС (на 7%-13%) пришелся на страны с перегретым рынком недвижимости, отрицательным платежным балансом и нестабильной валютой (страны Балтии, Ирландия и Испания). Ситуация на рынке труда, с учетом сезонных изменений, стабилизировалась, однако по сравнению с предыдущим годом уровень занятости сократится в 2010 году.

В отчете говорится, что стоимость трудовых ресурсов в ЦВЕ значительно ниже по сравнению со средним показателем по ЕС, а показатель занятости может увеличиться при устранении барьеров, ограничивающих возможности трудоустройства некоторых граждан (Венгрия, Румыния).