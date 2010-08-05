В Украине запрещен въезд в лес

Первый вице-премьер Украины Андрей Клюев поручил центральным и региональным органам власти усилить противопожарные меры в стране в связи с высокой пожароопасностью, а также распорядился запретить въезд в леса и прекратить на время жары военные учения и утилизацию боеприпасов, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Гидрометцентр Украины предупредил о сильной жаре на территории страны на этой неделе и о чрезвычайно высокой пожарной опасности. В среду в Днепропетровской области горели 300 гектаров леса.

Накануне при правительстве Украины был создан оперативный штаб по координации работы властей для оперативного реагирования.

В правительственной телеграмме руководству МЧС, МВД, Минобороны, Минприроды, Минагрополитики, Минздрава, Минтранссвязи Госкомтелерадио, Госкомлесгосп, Госпогранслужбы, Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, генеральной прокуратуры, Совета министров Крыма, областных администраций, Киевской и Севастопольской городской администраций говорится о необходимости ввести круглосуточный контроль властей за охраной и защитой лесов, активизировать работу по предупреждению и немедленной ликвидации лесных и торфяных пожаров.

Власти должны усилить контроль за состоянием пожарной безопасности, медицинские заведения должны быть готовы к предоставлению соответствующей помощи пострадавшим от последствий пожаров, говорится в телеграмме.

Праительство распорядилось прекратить "до отдельного решения военных учений, стрельб, утилизации боеприпасов и взрывоопасных веществ". Вводится временный запрет на въезд транспортных средств в лесные массивы, не допускается стоянка машин вдоль лесонасаждений. Ограничивается и посещение лесов людьми.

Местные власти должны проверить состояние готовности пунктов эвакуации населения на случай возможного отселения людей.

Сотрудники ГАИ усилят контроль за участниками дорожного движения для безусловного соблюдения правил пожарной безопасности. На время жары запрещено выжигание стерни и сорняков.