В Японии озабочены пенсионерами старше 100 лет

Правительство Японии может инициировать пересмотр действующего законодательства об охране частной информации из-за разгорающегося в стране скандала вокруг "пропавших" пенсионеров. Как сообщает Прайм-ТАСС , об этом сегодня заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсито Сэнгоку.

"Если закон препятствует (нахождению людей), мы должны обдумать, что с этим делать, - сказал он. - Лично у меня есть кое-какие соображения по данному вопросу, включая внесение изменений в законы".

На сегодняшний день министерство здравоохранения, труда и благосостояния потеряло из виду как минимум 44 человека старше 100 лет, на банковские счета которых поступают пенсии и пособия. Поэтому оно начало проверку наличия и реального места жительства всех граждан данной возрастной категории. Прежде всего это касается людей старше 110 лет, с каждым из которых чиновники министерства и представители местных властей должны встретиться лично.

Поводом для ревизии стали факты бесследного исчезновения пожилых людей, банковские счета которых используются их родственниками. Проверка по месту официальной регистрации выявила, что эти люди по несколько десятков лет не проживают по указанным адресам. Родственники утверждают, что давно потеряли контакт с ними или дают противоречивые объяснения.

Минздрав, в ведении которого находится забота о пожилых людях, предполагает, что большинство "пропавших" давно умерли, но их смерть не была зарегистрирована в соответствующих органах. В ряде случаев выплаченные им суммы исчисляются десятками миллионов иен (сотнями тысяч долларов).

Глава Минздрава Акира Нагацума сегодня заявил в парламенте, что отдал указание сотрудникам своего ведомства лично вручить памятные подарки всем согражданам, которым в этом году исполнилось 100 лет. По традиции это делается в День почитания старших 20 сентября, который отмечается в Японии как государственный праздник.

В Минздраве полагают, что подобные случаи настолько распространены в стране, что даже искажают статистику средней продолжительности жизни, по которой Япония занимает одно из первых мест в мире. Согласно официальным данным, в стране насчитывается более 30 тыс человек старше 100 лет.