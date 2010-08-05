Кабмин увеличил адресную помощь к пенсиям инвалидам войны

Кабинет министров Украины увеличил государственную адресную помощь к пенсиям инвалидам войны и участникам боевых действий.

Соответствующее постановление Кабмина от 28 июля 2010 г. №656 «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий» размещено на официальном сайте правительства.

Так, с 1 августа инвалидам войны I группы, у которых ежемесячный размер пенсий не достигает 240% прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность (на сегодня – 1701,6 грн.) будет выплачиваться ежемесячная адресная помощь в размере недостающей суммы; также помощь будет выплачиваться инвалидам II группы, размер пенсий которых не достигает 215% (1524,35 грн.) прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, инвалидов III группы, размер пенсий которых не достигает 190% (1347,1 грн.), и участников боевых действий, размер пенсий которых не достигает 165% (1169,85 грн.).

В случае изменения прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, проводится пересчет данной помощи.

Также данным постановлением отменяется действие постановления Кабмина от 2 декабря 2009 г. №1308 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии (дотации) инвалидам войны и участникам боевых действий", которым предусматривалось, что если с 1 ноября 2009 г. размер пенсии не достигает у инвалидов войны I группы 1440 грн., II группы – 1296 грн., III группы – 1152 грн., участников боевых действий – 1008 грн., таким лицам выплачивается ежемесячная адресная помощь в размере разницы между размером пенсии и установленных размеров выплат.