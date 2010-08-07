Украина учла опыт России в противодействии пожарам

Кабинет министров Украины во исполнение поручения Президента Украины создал Оперативный штаб по координации действий по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной опасностью в 2010 году.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, штаб возглавляет временно исполняющий обязанности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Михаил БОЛОТСКИХ.

Штабом определены основные задачи для центральных и местных органов власти относительно повышения эффективности мер по противодействию пожарам в природных экосистемах, в том числе по запрету посещения населением лесных массивов на протяжении пожароопасного периода, организации патрулирования и содержания в повышенной готовности сил и средств оперативного реагирования.

Аналогичные штабы созданы при Совете министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях.

В круглосуточном режиме в МЧС организовано дежурство межведомственной оперативной группы, которая, обеспечивая работу Оперативного штаба, осуществляет постоянный мониторинг пожарной обстановки в природных экосистемах и координацию мероприятий центральных и местных органов власти по предупреждению возникновения лесных пожаров и оперативному привлечению необходимых сил для их тушения.

Более 1,5 тысяч бойцов Внутренних войск охраняют леса

Более полутора тысячи бойцов Внутренних войск МВД Украины в 11 областях Украины оказывают помощь работникам лесхозов в охране лесов от пожаров и недопущении на их территорию лиц, действия которых могут спровоцировать возникновение огня в лесных массивах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины, также перед военнослужащими поставлена задача в случае возникновения лесного пожара оказывать помощь в его тушении и локализации.

По данным пресс-службы, только на территории Броварского и Бориспольского районов Киевской области к охране лесов привлечено почти 100 бойцов ВВ.