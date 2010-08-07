Медведев перечислил личные 350 тыс. рублей

Президент России Дмитрий Медведев перечислил из своих личных средств 350 тысяч рублей на благотворительный счет, открытый Общественной палатой для помощи пострадавшим от пожара в центральных регионах России, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, сообщает ИТАР-ТАСС.

Счет открыт Общественной палатой в Сбербанке РФ.

"Как ожидается, примеру президента последуют высокопоставленные сотрудники администрации президента и другие представители федеральных органов исполнительной власти", - сказала Тимакова.

Глава государства надеется, что неравнодушные граждане также примут посильное участие в помощи пострадавшим