Медведев перечислил личные 350 тыс. рублей
15:42, 07 августа 2010Соцполитика
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Пострадавшим от пожаров в РФ
Президент России Дмитрий Медведев перечислил из своих личных средств 350 тысяч рублей на благотворительный счет, открытый Общественной палатой для помощи пострадавшим от пожара в центральных регионах России, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, сообщает ИТАР-ТАСС.
Счет открыт Общественной палатой в Сбербанке РФ.
"Как ожидается, примеру президента последуют высокопоставленные сотрудники администрации президента и другие представители федеральных органов исполнительной власти", - сказала Тимакова.
Глава государства надеется, что неравнодушные граждане также примут посильное участие в помощи пострадавшим
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