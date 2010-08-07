Мэрия Киева озаботилась бездомными...

Киевская мэрия предлагает владельцам супермаркетов сотрудничество в вопросе обеспечения приютов для бездомных животных продуктами питания, срок употребления которых закончился.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с таким предложением выступил исполняющий обязанности столичного мэра Александр ПОПОВ.

"Городская власть, принимая во внимание пожелания защитников животных, намерена сотрудничать с владельцами супермаркетов, которые согласны отдавать просроченные продукты в приюты для животных. Или же организовывать пункты для подкорма бездомных собак и котов. Вместе с тем, мы собираемся привлечь к работе с бездомными животными молодежь, которая всегда имеет нестандартные предложения по решению проблемных вопросов», – сказал А.ПОПОВ.

При этом он заверил, что «киевская власть стремится внедрить европейские стандарты гуманного обращения с животными, и никогда не считала это малозначимым делом».

По словам А.ПОПОВА, сегодня профильные коммунальные предприятия города принимают меры для решения проблемы существования бездомных животных. Для этого дорабатываются изменения в бюджет города 2010 года. В частности, планируется предусмотреть дополнительные расходы на отлов бездомных животных, уход за ними и последующее содержание, поскольку в настоящее время отлов животных осуществляется только на 10% от потребности с целью уменьшения количества бездомных животных на улицах Киева.