Тигипко говорит об увеличении стажа работы

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что нужно увеличить срок стажа, необходимый для выхода на пенсию, который на сегодняшний день составляет 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что это непопулярная мера, однако ее необходимо вводить вместе с другими непопулярными мерами для того, чтобы реформировать пенсионную систему Украины и нормализовать ситуацию в Пенсионном фонде.

«Будет, скорее всего, постепенно подниматься пенсионный возраст для женщин. Я считаю, что мы обязательно должны ввести определенное ограничение на вновь начисляемые максимальные пенсии. Я не знаю, что еще войдет в такие меры, но думаю, что нам придется пересмотреть такую норму, что когда человек проработал 5 лет и может рассчитывать на минимальную пенсию. Я считаю, что это не очень правильно. 5 лет – это слишком мало для получения минимальной пенсии», - сказал С.ТИГИПКО.