Бюджет ПФУ выполнен на 98,5%

По оперативным данным, в январе-июле 2010 г. в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех источников финансирования поступило более 110 млрд. грн., в частности собственные поступления составили 65 млрд. грн., или 98,5% плана. Плановые показатели по поступлениям фонда в июле выполнены на 99,9%.

Об этом говорится в сообщении ПФУ, размещенном на его официальном сайте.

За 7 месяцев т.г. органами фонда назначены пенсии 418 тыс. гражданам. В частности, согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, освобожденных от военной службы и некоторых других лиц», назначены пенсии 17 тыс. военнослужащим силовых ведомств. Более 500 тыс. лицам проведен пересчет пенсий.

В связи с введением новых размеров прожиточного минимума Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» органами ПФУ проведен пересчет пенсий 12,3 млн. граждан.

Расходы бюджета Пенсионного фонда в январе-июле т.г. составили 109,5 млрд. грн., что на 14,5 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

ПФУ заявляет, что за 7 месяцев т.г. по всем регионам профинансированы пенсии в полном объеме. Средний размер пенсии на 1 июля т.г. составляет 1,104 тыс. грн., что на 141,69 грн. больше, чем в июле 2009 г.