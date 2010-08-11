Средняя зарплата в Польше выросла

Средняя зарплата в Польше во втором квартале текущего года составила 3,2 тыс. злотых, что на 3,8% выше показателя второго квартала 2009 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает Главное управление статистики.

По текущему курсу злотого средняя зарплата составила около 1100 долларов.

По сравнении с первым кварталом 2010 года средняя зарплата снизилась на 3,6% (с 3316 злотых).

Как сообщал УНИАН, в июне в Польше возобновился рост зарплат в месячном выражении после нескольких месяцев падения, вызванного замедлением экономического роста из-за мирового финансового кризиса.

Справка УНИАН. Средняя зарплата в Польше в четвертом квартале 2009 года выросла до 3244 злотых с 3114 злотых в третьем и 3081 злотого во втором квартале.