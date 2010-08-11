Правительство Украины обязалось не повышать зарплаты бюджетникам

Правительство не будет повышать зарплаты бюджетникам, начиная с 2011 года и в среднесрочной перспективе – меморандум с МВФ

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Киев. 11 августа. УНИАН. Кабинет Министров Украины обязался не повышать зарплаты бюджетникам в государственном секторе, начиная с 2011 года и в среднесрочной перспективе.

Об этом идет речь в подписанном Меморандуме между Международным валютным фондом и Украиной, который обнародован на сайте Национального банка Украины.

С украинской стороны документ подписали премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы решительно настроены ограничить быстрый рост фонда оплаты труда в государственном секторе в 2011 году и на среднесрочную перспективу. В этом контексте мы будем воздерживаться от повышения заработной платы в 2011 году сверх уровня, которого потребует механизм индексации на инфляцию зарплат госслужащих», - говорится в п.11 меморандума, в разделе «Условные обязательства».

Как известно, украинская власть обязалась повысить пенсионный возраст и стаж для граждан, а также регулярно повышать тарифы на природный газ для населения (первый этап – с 1 августа этого года, следующий – с апреля 2011 года с постепенным повышением каждые полгода), что уже привело к существенному росту цен на жилищно-коммунальные услуги.