ГНАУ: ставка налога на прибыль нерезидентов остается 30%-ной

В проекте Налогового кодекса ставка налога на прибыль нерезидентов в виде зарплаты остается на уровне 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Татьяна ДОБРОДИЙ.

«Мы предлагали и поддерживаем позицию, которая сейчас изложена в проекте Налогового кодекса по поводу продолжения налогообложения нерезидентов по повышенной ставке налогообложения. Хотя если вы читали последний вариант, в котором уже учтены внесенные предложения, там мы… ушли от двойной ставки и предлагаем облагать их налогом по такой же ставке, как и резидентов, – 15%», – сказала она, отметив, что это будут доходы предпринимателей на общей системе налогообложения, зарплата же остается на ставке в 30%.

По словам Т.ДОБРОДИЙ, практика налогообложения доходов нерезидентов в других странах также предусматривает увеличенную ставку по налогообложению по сравнению с резидентами.