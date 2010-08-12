На учете в центрах занятости находятся 413 тысяч украинцев

По состоянию на 1 августа 2010 г., на учете в центрах занятости находилось 413 тыс. незанятых граждан.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы занятости, размещенном на ее официальном сайте.

В частности, на учете в ГСЗ находится 236,6 тыс. женщин, 176,4 тыс. мужчин. Кроме того, на учете в ГСЗ 168,2 тыс. лиц – это молодежь, 94 тыс. – лица, которые не способны на равных конкурировать на рынке труда.

Статус безработного на 1 августа т.г. имели 396,8 тыс. украинцев. Из общей численности безработных 143,9 тыс. лиц проживали в сельской местности, 252,9 тыс. – в городах.

На 1 августа т.г. количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости составляло 81,2 тыс., в том числе для рабочих – 38,5 тыс., для служащих – 29,2 тыс. и 13,5 тыс. – для лиц, которые не имеют специальной подготовки. Самыми популярными профессиями, на которые сегодня есть спрос, являются профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей рабочих профессий. Имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации: топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтера, юристы с соответствующим опытом работы.

В январе-июле т.г. с помощью ГСЗ было трудоустроено 450 тыс. украинцев, профессиональную учебу прошли 121,8 тыс. безработных. В оплачиваемых общественных работах принимали участие 194,4 тыс. незанятых лиц.