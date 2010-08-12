Госгорпромнадзор призвал сократить рабочие смены

Управление Госгорпромнадзора в Тернопольской области призвало руководителей предприятий в связи с жарой уменьшить продолжительность рабочих смен и раньше начинать рабочий день.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления, также руководителям предприятий и организаций рекомендует установить обеденные перерывы с 13.00 до 16.00, обеспечить работников питьевой водой и дополнительными средствами защиты от повышенной температуры в помещении, оборудовать комнаты или специальные площадки, которые защищены от действия прямых солнечных лучей, для отдыха работников во время технологических перерывов.

В обращении отмечается, что выполнение указаний управления Госгорпромнадзора позволит обеспечить здоровые и безопасные условия труда для работников, а следовательно обеспечит эффективность их работы.