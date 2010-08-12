Янукович озаботился жильем для военнослужащих

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству срочно принять меры для обеспечения военнослужащих и членов их семей жильем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, с целью повышения уровня социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей глава государства поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, министру обороны Михаилу ЕЖЕЛЮ и министру строительства и регионального развития Украины Владимиру ЯЦУБЕ до 1 сентября 2010 года разработать безотлагательные мероприятия по улучшению состояния жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей, предусмотрев усовершенствование правовой базы в этой сфере.

Как говорится в поручении, премьер-министр, министр обороны и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО должны до 15 сентября этого года проработать вопрос обеспечения реальными источниками финансирования строительства постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, рассмотрев при этом целесообразность увеличения планирования таких расходов за счет общего фонда Государственного бюджета Украины.

Кроме того, до 25 августа этого года должен быть рассмотрен вопрос предоставления государственных гарантий по обязательствам субъектов ведения хозяйства, которые находятся в сфере управления Министерства обороны Украины, на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей.