Кабмин погасит до конца года 1 млрд. грн. долгов по зарплате

Кабинет министров утвердил план безотлагательных мер по погашению задолженности по заработной плате, реализация которого будет способствовать преодолению задолженности до конца 2010 года не менее чем на 1 млрд. гривен.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 11 августа.

Согласно этому решению, правительство поручило центральным и местным органам исполнительной власти осуществить в определенные сроки безотлагательные меры по погашению задолженности по зарплате. В частности, запланировано проведение заседаний коллегий и временных комиссий по вопросам погашения задолженности по зарплате и другим социальным выплатам. Профильные ведомства еженедельно должны подавать информацию о задолженности по заработной плате Минтруда, Минфину, Генпрокуратуре, МВД, ГНА и Государственному казначейству для принятия ими мер в соответствии с законодательством.

Кроме того, до 20 сентября центральные и местные органы исполнительной власти должны провести на предприятиях государственной и коммунальной формы собственности, которые имеют задолженность по зарплате, анализ расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата, легкового автотранспорта, благотворительность и т.п. и принять решение об их сокращении, внеся соответствующие изменения в финансовые планы на 2010 год. Правительство также поручило центральным и местным органы исполнительной власти принять меры по недопущению бюджетными учреждениями кредиторской задолженности субъектам хозяйственной деятельности за выполненные работы, предоставленные услуги и полученные материальные ценности.

Правительство обязало центральные и местные органы исполнительной власти обеспечить в 2010 году своевременную выплату зарплаты за время ежегодного отпуска педагогическим и научно-педагогическим работникам.

Реализация Плана будет способствовать преодолению задолженности по заработной плате работникам предприятий, учреждений и организаций до конца 2010 года не менее чем на 1 млрд. гривен.