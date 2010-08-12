Кинах: в Украине надо повышать пенсионный возраст

В Украине необходимо повышать пенсионный возраст в контексте пенсионной реформы, а не «под диктовку» Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, такое мнение высказал президент УСПП Анатолий КИНАХ в интервью «5 каналу».

По словам президента УСПП, Украине крайне необходима пенсионная реформа, однако потребность увеличить пенсионный возраст является лишь одной, не самой главной ее частью. «Необходимо разморозить процедуру пошагового проведения реформы, приступить к созданию негосударственных пенсионных фондов, внедрить принцип начисления пенсий по трудовому стажу, заслугам работающего, размеру его заработной платы, навести порядок с многочисленными льготными пенсиями», - сказал А.КИНАХ.

Пенсионная реформа должна сопровождаться укреплением системы здравоохранения, достижением новых уровней качества, полноценности жизни. «На этом фоне, но не под диктовку МВФ, может состояться определенное увеличение пенсионного возраста», - отметил президент УСПП.

Как сообщал УНИАН, Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в меморандуме украинской власти МВФ, с целью разрешения структурных проблем в имеющейся пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда, руководство государства обязуется в сентябре подать в Верховную Раду проект закона, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.