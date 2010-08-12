Эксперт: Кабмин не будет замораживать пенсионные выплаты

До конца года правительство вряд ли будет замораживать пенсионные выплаты.

Такое мнение высказал УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ, комментируя заявление вице-премьер-министр Украины Сергея ТИГИПКО о том, что без реформирования Пенсионного фонда и всей системы пенсионного обеспечения в Украине придется замораживать пенсии.

«Думаю, в текущем году таких замораживаний не будет… Финансовой и политической необходимости для этого нет», – сказал он.

В то же время эксперт отмечает, что на сегодня бюджет Пенсионного фонда крайне нестабилен из-за постоянного роста количества пенсионеров на одного рабочего украинца и ежегодного увеличения объемов государственного кредитования бюджета фонда.

Кроме того, И.ШЕВЛЯКОВ отметил, что замораживание пенсий – крайний вариант, на который правительство пойдет в случае резкого снижения доходов бюджета ПФ или же увеличения его расходов.