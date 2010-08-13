ФПУ обвиняет Международный валютный фонд

Федерация профсоюзов Украины обвиняет Международный валютный фонд в “разрушении системы социальной защиты в Украине”.

Об этом идет речь в заявлении ФПУ, переданном УНИАН.

“Члены профессиональных союзов, профсоюзные организации, трудовые коллективы предприятий с глубоким возмущением восприняли меморандум Международного валютного фонда с правительством и Национальным банком Украины и выражают категорический протест против действий МВФ”, - говорится в сообщении.

“В очередной раз проигнорированы требования Международной конфедерации профсоюзов, Федерации профсоюзов Украины относительно проведения предварительного диалога с социальными партнерами при определении условий кредитования, хотя более полугода назад ФПУ получила соответствующие обещания высоких представителей МВФ. Народ Украины снова поставлен перед фактом ничем не оправданного многоразового повышения цены на газ для 12 миллионов семей, «замораживания» заработной платы 4 миллионам работников бюджетных учреждений, ограничения доступа к заслуженным пенсиям пенсионерам, повышения пенсионного возраста для женщин, введения штрафов за задержку людьми оплаты жилищно-коммунальных услуг”, - отмечает ФПУ.

По мнению ФПУ, которую возглавляет народный депутат Украины от фракции Партии регионов Василий ХАРА, “воспользовавшись беспрецедентным спадом, безвыходным положением украинской экономики, до которого ее довела предыдущая власть, и критической зависимостью от внешних кредитов, МВФ позволяет себе цинично вмешиваться во внутреннюю политику суверенного государства. Международным банкирам оказалось мало обоснованных гарантий правительства относительно возвращения полученного кредита, стабилизации государственного бюджета и финансовой системы страны. Они прямо диктуют ограничение заработных плат и социальных выплат, повышение цен, вынуждают украинский народ еще дольше работать, чтобы заработать нищенскую пенсию.

Как отмечается в сообщении, “им хорошо известно, что такие ограничения перечеркивают перспективы социального развития Украины и ее конституционный статус как социального государства, обескровливают трудовой потенциал и подрывают экономическую конкурентоспособность на мировом рынке. Украину активно подталкивают к консервированию тотальной бедности населения и хронической зависимости от кредитов МВФ”.

По информации профсоюза, “повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин оставит без работы более 2 миллионов выпускников школ и молодых специалистов, которые вынуждены будут искать хоть какую-то работу за рубежом. Видно странам, которые верховодят в международных финансовых учреждениях, уже нужна новая волна молодой украинской миграции для дешевого обслуживания своих экономик”.

При этом ФПУ напоминает, что “до развертывания мирового экономического кризиса 2008-2009 годов привели безграничная жадность и фальсификации частного банковского капитала и несостоятельная политика международных финансовых институтов. Сейчас последние, прежде всего – МВФ, ценой принудительных социальных ограничений в странах-заемщиках пытаются продемонстрировать якобы позитивные последствия своей «помощи».

ФПУ заявляет, что “в соответствии с нормами Конвенций Международной организации труда, законов Украины решение вопросов оплаты труда, пенсионного обеспечения, регулирования потребительских цен, других вопросов социальной политики относится к компетенции украинской власти и ее социальных партнеров, и любые попытки диктовать их извне расцениваются как противоправное вмешательство в суверенную политику Украины и разрушение национального социального диалога”.

Федерация профсоюзов Украины требует от Международного валютного фонда срочно провести совместные консультации с руководством правительства Украины и представителями всеукраинских профсоюзов для обсуждения условий кредитования Украины, снятия безосновательных социальных ограничений.

ФПУ обращается к Международной организации труда, Международной конфедерации профсоюзов с просьбой направить в Украину своих экспертов для оценки сложившейся ситуации, с целью поддержки позиции профессиональных союзов и сохранения стабильного социального диалога в Украине.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

2 августа вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил, что Украина уже получила первый транш нового кредита Международного валютного фонда в размере 1,89 млрд. дол. По его словам, из этой суммы 1 млрд. дол. будет направлен на покрытие дефицита государственного бюджета.

«Из этих денег миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета, а 890 млн. – в валютные резервы Нацбанка», – сказал он.

По словам вице-премьера, второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.