Кинах: цену газа для населения повышать не нужно

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает, что дальнейшего повышения цены на газ для населения проводить не нужно.

Об этом говорится в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой УСПП.

«Мы должны обеспечить народу достойный уровень социальной защиты, постепенный рост качества жизни. Для многих настоящим ударом уже стало недавнее повышение цен на газ. Я бы просто запретил правительству говорить сегодня о втором этапе повышения тарифов", - заявил А.КИНАХ.

По его мнению, у страны есть все возможности обеспечить людей природным газом по доступной цене путем увеличения собственной добычи газа, оптимизации финансовых потоков в топливно-энергетическом комплексе с точки зрения их прозрачности и эффективности, усиления платежной дисциплины в сфере ТЭК, ЖКХ и промышленности, усиления борьбы с коррупцией.

"Государство должно действовать таким образом, чтобы постоянно повышать уровень жизни и платежеспособность работающих, поддерживать социально незащищенных, создавать и совершенствовать прозрачную систему субсидий, другой помощи. Если непопулярные меры действительно неотвратимы, должны быть стократно усилены коммуникации «правительство-общество», «правительство-бизнес», настроен честный, прозрачный диалог власти и народа, ответственная обратная связь между ними», - убежден А.КИНАХ.

Он считает, что исправлять за счет граждан проблемы несовершенного менеджмента компаний, в частности НАК “Нафтогаз Украины”, оправдывать этим очередной транш МВФ “абсолютно недопустимо и неправильно”. “Стабилизацией состояния государственной компании должно заниматься государство, это никоим образом не может происходить за счет населения”, - подчеркнул А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

В меморандуме украинской власти Международному валютному фонду, размещенном на сайте МВФ, говорится, что Украина намерена повысить цены на газ для населения еще на 50% с апреля 2011 года. При этом указывается, что предусматривается дальнейшее повышение цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго раз в полгода, пока они не достигнут паритета с ценами импорта.