«АрселорМиттал Кривой Рог» выполняет инвестобязательства

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подтвердил выполнение ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) своих инвестиционных обязательств согласно условиям договора купли-продажи.

Об этом сообщается в пресс-релизе АМКР, переданном УНИАН.

Проверка выполнения предприятием своих обязательств была проведена Фондом госимущества 3-5 августа 2010 г.

Согласно акту проверки, подписанному представителями ФГИУ и администрации АМКР, предприятие выполнило свои обязательства по всем пунктам договора купли-продажи, кроме тех из них, выполнение которых отложено в связи с форс-мажорными обстоятельствами (финансово-экономическим кризисом) согласно Дополнительному соглашению к Договору купли-продажи от 14.05.2009 г.

В частности, Фонд госимущества подтвердил, что на АМКР выполняются следующие обязательства: сохранение (увеличение) объемов производства; внедрение мер по созданию безопасных и безвредных условий работы, а также мероприятий по охране окружающей среды. На предприятии своевременно выплачиваются и индексируются зарплаты, уменьшается часть производства с вредными условиями труда, продолжается программа жилищного строительства и т. д.

«Несмотря на сложные экономические условия, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» продолжает выполнение своих социальных инвестиционных обязательств. На прошлой неделе, 4 августа, мы открыли новую поликлинику, в которую инвестировано 27 млн. грн., оснащенную современным медицинским оборудованием. Также с 1 июля 2010 действует новый договор о добровольном медицинском страховании наших работников за счет предприятия. Мы завершаем строительство двух жилых домов и в сентябре бесплатно предоставим нашим работникам 165 квартир. Все наши оздоровительные комплексы работают, и более 40 000 наших сотрудников и членов их семей проведут свой отпуск на наших базах отдыха в этом году. Кроме того, 6 тысяч работников получат путевки в другие оздоровительные комплексы, 6 тысяч детей наших сотрудников проведут каникулы в одном из наших детских лагерей на берегу Азовского или Черного морей. Наша социальная инфраструктура исправно функционирует, и мы полностью выполняем наши обязательства по обеспечению условий для оздоровления и отдыха наших работников», - приводятся в пресс-релизе слова директора по социальным и общим вопросам ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Александра ЗОЗУЛИ.

Вместе с тем в пресс-релизе отмечается, что администрация предприятия приняла к сведению и уже отреагировала на два замечания представителей Фонда госимущества. Следующая проверка ФГИУ запланирована на начало 2011 года.

«Для нас очень важен продолжающийся диалог с Фондом госимущества, а также тот факт, что через ФГИУ государство может осуществлять контроль выполнения инвестиционных обязательств на нашем предприятии. Во время очередной проверки представители Фонда имели возможность непосредственно наблюдать выполнение инвестобязательств, у них был доступ к необходимым документам и возможность обсудить выполнение обязательств и с руководством предприятия, и с представителями профсоюзной организации. Мы будем продолжать сотрудничество с Фондом госимущества Украины, и я подтверждаю нашу приверженность взятым на себя инвестиционным обязательствам», цитирует пресс-служба предприятия генерального директора ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Рината СТАРКОВА.

Справка УНИАН. Проверки Фонда госимущества являются главным инструментом контроля со стороны государства выполнения предприятием своих инвестобязательств после приватизации. Плановые проверки предприятия осуществляются Фондом каждый квартал в течение пяти лет со времени продажи предприятия новому собственнику. Не реже раза в год представители ФГИУ посещают предприятие с инспекционной проверкой.

Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.