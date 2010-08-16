Кабмин оставил размер помощи детям-сиротам на уровне 2008 года

Кабинет Министров Украины в 2010 году оставил размер одноразовой помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, после достижения 18-летнего возраста на уровне 2009 года - 1590 грн.

Текст соответствующего постановления правительства (№703, 11 августа 2010 года) размещен на Правительственном портале.

Справка УНИАН. Размер одноразовой помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, после достижения 18-летнего возраста, на уровне 1590 грн. был установлен Кабинетом Министров Украины в 2008 году.

Согласно порядку предоставления такой одноразовой помощи, ее размер ежегодно устанавливается правительством на основании информации Министерства образования и науки о количестве в Украине детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Средства для выплаты одноразовой помощи предусматриваются в государственном бюджете в соответствии с объемами межбюджетных трансфертов районным бюджетам, бюджетам городов республиканского (АРК) и городов областного значения и бюджетам Киева и Севастополя на финансирование образования.