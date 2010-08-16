Пенсионный фонд займется плательщиками единого соцвзноса

Пенсионный фонд (ПФ) определит порядок взятия на учет и снятия с учета плательщиков единого социального взноса.

Согласно проекту постановления правления Фонда, текст которого размещен на официальном сайте ПФ, документ разработан согласно требованию Закона “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Проектом определяется порядок постановки на учет в ПФ юрлиц и физлиц–предпринимателей как плательщиков взноса на основании сообщения государственного регистратора о проведении государственной регистрации.

Страхователи, на которых не распространяется действие Закона "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", берутся на учет в органах ПФ по своему местонахождению (проживанию) не позже следующего рабочего дня со дня получения от них заявления.

Проектом определяется порядок снятия с учета в ПФ юрлиц и физлиц–предпринимателей в случае получения от госрегистратора сообщения о проведении государственной регистрации прекращения юрлица или о решении физлица–предпринимателя о прекращении деятельности и внесении соответствующей записи в единый государственный реестр. Фонд в 10-дневной срок проводит документальную проверку плательщика относительно правильности вычисления и уплаты взноса. На основе акта проверки плательщик рассчитывается с Фондом.

Задолженности по пенсионным взносам рассрочат

Пенсионный фонд Украины предлагает утвердить порядок рассрочки задолженности по пенсионным взносам, которая образовалась до 1 января 2011 г.

Текст соответствующего проекта постановления правления ПФ “Об утверждении Порядка проведения органами Пенсионного фонда Украины рассрочки сумм задолженности по уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, с возмещением фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий, с уплатой финансовых санкций и пени, которая образовалась до 1 января 2011 года” размещен на официальном сайте фонда.

Документом предусматривается рассрочка задолженности по уплате сбора на пенсионное страхование, начисленного до 1 января 2004 г., который не погашен на 1 января 2011 г., с возмещения фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий, с уплатой финансовых санкций и пени, которые образовались до 1 января 2011 г.

Рассрочки по долгам проводятся равными долями сроком на 60 календарных месяцев, начиная с 1 января 2011 г.

После получения заявления от страхователя ПФ определяет сумму долга, которая подлежит рассрочке, и на протяжении 10 рабочих дней предоставляет страхователю решение о рассрочке, на основании которого фонд заключает со страхователем договор о рассрочке.