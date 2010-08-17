Прикарпатье примет на отдых 300 детей
11:47, 17 августа 2010Соцполитика
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Из пострадавших от пожаров регионов России
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной госадминистрации со ссылкой на губернатора области Михаила ВЫШИВАНЮКА.
«Ивано-Франковская область готова принять на отдых и оздоровление 300 детей из России, семьи которых пострадали во время пожаров», - заверил М.ВЫШИВАНЮК.
Как сообщал УНИАН, решение об организации отдыха пострадавших от пожаров российских детей принял также Совет министров Крыма.
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