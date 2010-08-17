Количество зарегистрированных безработных в Украине сократилось

В Украине количество зарегистрированных безработных в июле 2010 года сократилось на 0,5%, или 1,9 тыс. человек, и на 1 августа т.г. составило 396,8 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 25%, или 129,9 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 августа 2010 года составил 1,4% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,5% меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 августа т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 30% по сравнению с аналогичным показателем на 1 января т.г. и составило 289,6 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилось на 73,22 грн. – до 735,51 грн.