Губернаторы ответят за подготовку к отопительному сезону

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ предупредил о персональной ответственности руководителей областей за подготовку к отопительному периоду предприятий, учреждений и жилого фонда.

Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он обратил особое внимание на необходимость погашения задолженности за потребленный газ в областях.

А.КЛЮЕВ отметил, что наибольшие задолженности в Киеве, Севастополе, Донецкой и Житомирской областях.

«Предупреждаю руководителей о персональной ответственности за своевременную подготовку всех объектов (к отопительному сезону)", - сказал он.

А.КЛЮЕВ также отметил необходимость своевременной оплаты за потребленный уголь.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, в Украине, по состоянию на 15 августа т.г., комплексно подготовлено к зиме с выдачей паспортов готовности 166,9 тыс. жилых домов (77,4% от плана).

Задолженность предприятий ТКЭ за газ в текущем году составляет 2,4 млрд. грн., общая задолженность за период 2000-2010 гг. – 5,6 млрд. грн.