Клюев поручил выделить 800 млн. грн. шахтерам
11:53, 18 августа 2010Соцполитика
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Для выплаты зарплат
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.
Средства поручено выделить до 20 августа.
«Мы должны достойно встретить День шахтера, обеспечить ритмичное и полное финансирование отрасли, для чего поручаю Минфину обеспечить до 20 августа направление бюджетных средств в объеме 800 млн. грн. для расчетов по зарплате с шахтерами», - сказал А.КЛЮЕВ.
Он также поручил Минуглепрому обеспечить выплату зарплат работникам отрасли в полном объеме.
День шахтера в Украине празднуют в последнее воскресенье августа.
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