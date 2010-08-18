Клюев поручил выделить 800 млн. грн. шахтерам

11:53, 18 августа 2010
Соцполитика
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Для выплаты зарплат

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов Украины выделить 800 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам к профессиональному празднику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Средства поручено выделить до 20 августа.

«Мы должны достойно встретить День шахтера, обеспечить ритмичное и полное финансирование отрасли, для чего поручаю Минфину обеспечить до 20 августа направление бюджетных средств в объеме 800 млн. грн. для расчетов по зарплате с шахтерами», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также поручил Минуглепрому обеспечить выплату зарплат работникам отрасли в полном объеме.

День шахтера в Украине празднуют в последнее воскресенье августа.

 

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