Клюев поручил выделить 800 млн. грн. шахтерам

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов Украины выделить 800 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам к профессиональному празднику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Средства поручено выделить до 20 августа.

«Мы должны достойно встретить День шахтера, обеспечить ритмичное и полное финансирование отрасли, для чего поручаю Минфину обеспечить до 20 августа направление бюджетных средств в объеме 800 млн. грн. для расчетов по зарплате с шахтерами», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также поручил Минуглепрому обеспечить выплату зарплат работникам отрасли в полном объеме.

День шахтера в Украине празднуют в последнее воскресенье августа.