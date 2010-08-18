Кабмин одобрил концепцию программы поддержки развития малых городов

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил концепцию Государственной целевой программы поддержки социально-экономического развития малых городов на 2011-2015 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства, которое является разработчиком данной концепции.

По словам министра регионального развития и строительства Владимира ЯЦУБЫ, концепция учитывает национальный и европейский опыт становления и организации местного самоуправления.

Он отметил, что правительство поручило Минрегионстрою на протяжении двух месяцев подготовить и подать в Кабмин проект Государственной целевой программы поддержки социально-экономического развития малых городов на 2011-2015 годы.

«Необходимость разработки такой программы обусловлена тем, что законодательная неопределенность механизмов перспективного развития малых городов и недостаточный учет их специфики обострили проблемы социально-экономического развития, привели к упадку жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, росту безработицы, обнищанию населения», – сказал глава министерства.

Целью программы является создание организационных, нормативно-правовых и экономических механизмов обеспечения положительных сдвигов в социально-экономическом развитии малых городов, повышение жизненного уровня населения.

В.ЯЦУБА назвал два варианта решения проблем социально-экономического развития малых городов. Первый вариант предполагает постепенное решение проблемных вопросов малых городов на протяжении всего процесса выхода Украины из финансового и экономического кризиса за счет увеличения расходов государственного бюджета на социально-экономическое развитие в будущие годы. Второй вариант заключается в создании государством необходимых законодательных предпосылок для формирования и деятельности самодостаточных дееспособных территориальных общин, органов местного самоуправления, способных взять на себя ответственность за устойчивое развитие своих территорий.

«На мой взгляд, второй вариант является наиболее оптимальным. Результатом должно стать качественное повышение жизненного уровня населения», – отметил В.ЯЦУБА.