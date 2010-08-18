Ященко: работники угольной отрасли получают зарплату в полном объеме

Правительство обеспечивает выплату заработной платы работникам угольной отрасли в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил на брифинге по результатам заседания правительства министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

«Правительство обеспечило такую поддержку (и текущая наша работа – наращивание добычи угля), которая позволяет нам со всеми начислениями из месяца в месяц полностью выплачивать заработную плату», - подчеркнул министр, отметив, что текущей задолженности по выплате зарплат на сегодня нет.

По его словам, полностью погашена задолженность по зарплате, которая сложилась за прошлые периоды на угледобывающих и шахтостроительных предприятиях. Ю.ЯЩЕНКО отметил, что в целом долги по зарплате составляют 38,5 млн. грн.

Он также сообщил, что с 1 августа завершен перевод работников угольных предприятий на повышенный уровень минимальной заработной платы, которая составляет 744 грн. «Повышение заработной платы составило 16%», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, 11 августа, обращаясь к руководству Министерства угольной промышленности и Министерства финансов, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что долги по зарплатам на предприятиях угольной отрасли должны быть погашены в ближайшее время.