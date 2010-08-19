Кабмин утвердил план мер по погашению долгов по зарплатам
Во исполнение указов Президента
Кабинет министров Украины утвердил план неотложных мер по погашению задолженности по заработной плате.
Соответствующее распоряжение от 11 августа 2010 г. №1609-р размещено на официальном сайте парламента.
Согласно правительственному распоряжению, данный план мер был утвержден во исполнение указов Президента относительно погашения задолженности по зарплате.
В частности, Кабмин обязал министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров АР Крым, областные Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации ежемесячно до 20 числа проводить заседания временных комиссий по вопросам погашения задолженности по зарплатам, пенсиям, стипендиям, другим социальным выплатам и заслушивать отчеты руководителей предприятий, учреждений и организаций о принятых мерах для погашения задолженности по зарплатам.
До 20 сентября органы исполнительной власти обязаны провести на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности, имеющих долги по заработным планам, анализ расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата, легкового автотранспорта, благотворительности и других расходов непроизводственного характера, а также сократить такие расходы в пользу погашения долгов по зарплатам и изменить в связи с этим финпланы предприятий на 2010 год. Кроме того, будет проведен анализ деятельности неактивных предприятий и предприятий в состоянии банкротства, на которых задолженность по зарплатам носит долговременный характер.
Кабмин также распорядился в августе-декабре т.г. погасить задолженность по заработным платам работников предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления министерств и других органов исполнительной власти в сумме не менее 3,8% ежемесячно, в декабре – не менее 5% задолженности на 1 июня 2010 г.
Кроме того, до 1 сентября Министерству экономики должны быть поданы предложения относительно исключения из списка объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, предприятий, которые имеют долговременную задолженность по зарплатам. До 1 октября 2010 г. на рассмотрение Кабмина должен быть представлен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О списке объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".
Также на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности 1 сентября, 1 ноября и 20 декабря т.г. будет проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности и приняты меры для улучшения расчетов между предприятиями и бюджетами всех уровней. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о возможности реализации имущества и земельных участков предприятий, имеющих задолженность по зарплатам, которые не используются в производственном процессе, и приняты меры по их реализации и перечислении средств от этого на погашение задолженности по заработной плате.
Правительство также обязало Министерство труда и социальной политики подавать информацию о задолженности по зарплатам в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Государственную налоговую администрацию и Государственное казначейство для принятия ими мер согласно законодательству.