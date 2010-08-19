Кабмин раздаст долги по зарплатам?

Кабинет министров Украины утвердил план неотложных мер по погашению задолженности по заработной плате.

Соответствующее распоряжение от 11 августа 2010 г. №1609-р размещено на официальном сайте парламента.

Согласно правительственному распоряжению, данный план мер был утвержден во исполнение указов Президента относительно погашения задолженности по зарплате.

В частности, Кабмин обязал министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров АР Крым, областные Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации ежемесячно до 20 числа проводить заседания временных комиссий по вопросам погашения задолженности по зарплатам, пенсиям, стипендиям, другим социальным выплатам и заслушивать отчеты руководителей предприятий, учреждений и организаций о принятых мерах для погашения задолженности по зарплатам.

До 20 сентября органы исполнительной власти обязаны провести на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности, имеющих долги по заработным планам, анализ расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата, легкового автотранспорта, благотворительности и других расходов непроизводственного характера, а также сократить такие расходы в пользу погашения долгов по зарплатам и изменить в связи с этим финпланы предприятий на 2010 год. Кроме того, будет проведен анализ деятельности неактивных предприятий и предприятий в состоянии банкротства, на которых задолженность по зарплатам носит долговременный характер.

Кабмин также распорядился в августе-декабре т.г. погасить задолженность по заработным платам работников предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления министерств и других органов исполнительной власти в сумме не менее 3,8% ежемесячно, в декабре – не менее 5% задолженности на 1 июня 2010 г.

Кроме того, до 1 сентября Министерству экономики должны быть поданы предложения относительно исключения из списка объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, предприятий, которые имеют долговременную задолженность по зарплатам. До 1 октября 2010 г. на рассмотрение Кабмина должен быть представлен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О списке объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".

Также на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности 1 сентября, 1 ноября и 20 декабря т.г. будет проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности и приняты меры для улучшения расчетов между предприятиями и бюджетами всех уровней. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о возможности реализации имущества и земельных участков предприятий, имеющих задолженность по зарплатам, которые не используются в производственном процессе, и приняты меры по их реализации и перечислении средств от этого на погашение задолженности по заработной плате.

Правительство также обязало Министерство труда и социальной политики подавать информацию о задолженности по зарплатам в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Государственную налоговую администрацию и Государственное казначейство для принятия ими мер согласно законодательству.