Янукович, Ахметов, Левочкин

Журнал "Корреспондент" представил свой рейтинг самых влиятельных украинцев. Первые шесть позиций заняли члены Партии регионов, которая представлена 32-я представителями в ТОП-100 влиятельных людей. Такой доминации в рейтинге еще не было.

Президент Украины Виктор Янукович возглавил рейтинг "ТОП-100 самых влиятельных людей Украины 2010 года" по версии журнала "Корреспондент".

Как сообщил главный редактор журнала Виталий Сыч, второе место в рейтинге занял бизнесмен Ринат Ахметов, третьим стал глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

Дальше в первой "десятке" рейтинга расположились:

премьер-министр Николай Азаров,

первый вице-премьер-министр Андрей Клюев,

вице-премьер-министр Борис Колесников,

председатель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский,

бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский,

замкнула "десятку" наиболее влиятельных людей Украины лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

Комментируя представленный рейтинг, редактор отдела "Страна" журнала "Корреспондент" Андрей Смирнов отметил, что впервые первую "шестерку" заняли представители одной правящей партии. По его словам, это свидетельствует о полном доминировании Партии регионов в государстве. Он добавил, что в обнародованном списке 32 человека из 100 - члены Партии регионов. Это также является рекордом за всю историю составления рейтинга. Еще одним рекордом является то, что 44 человека – новички рейтинга, еще никогда в списке ТОП-100 не было столько новых лиц.

Обозреватель журнала Александр Пасховер сказал, что 42 человека в списке самых влиятельных одновременно входят в рейтинг 100 самых богатых украинцев. По его словам, их суммарный "бумажник" составляет 49,9 млрд. долларов, что приблизительно равняется годовому бюджету Украины.