Эксперт: Минобороны «сдалось без боя» перед правительством

Военный эксперт Сергей ЗГУРЕЦ считает, что Министерство обороны уже «сдалось без боя» перед правительством при формировании бюджетного запроса военного ведомства на 2011 год.

Об этом С.ЗГУРЕЦ заявляет в своей статье, опубликованной в газете «Левый берег» (№110 за 20-26 августа).

«В бюджетном запросе на 2011 год, согласованном Минобороны и Генштабом, и поданном на рассмотрение правительства для составления бюджета страны на следующий год, общий запрос Минобороны означен на уровне 8,4 млрд. грн.», - констатирует эксперт.

При этом, заявляет он, в статьях «восстановление боеспособности, закупка и модернизация вооружения» не значится ни копейки.

«Такое в истории украинской армии случается впервые, чтобы руководство военного ведомства вообще не просило денег ни на ремонт, ни на модернизацию, ни на перспективные разработки в области вооружений. Оно просто капитулировало, даже изначально не пожелав втягиваться в защиту оборонного бюджета. Это явно не по-военному – сдаваться без боя, даже если речь идет о битве за оборонный бюджет», - подчеркнул С.ЗГУРЕЦ.

При этом эксперт отметил, что «армейская экономика наших Вооруженных сил в их нынешнем состоянии такова, что минимально необходимая сумма расходов на потребности войска численностью в 200 тыс. ежегодно должна составлять не менее 17,5 млрд. грн. Из которых около 3 млрд. – на боевую подготовку, 5 млрд. – для развития вооружений, военной техники и инфраструктуры, около 9 млрд. – расходы на содержание армии и флота: зарплаты, питание, обмундирование, коммунальные платежи и т.д.».

«Поэтому если вы видите, что реальный оборонный бюджет Украины в 2009-м и 2010 годах был 8,3 и 8,6 млрд. грн. ежегодно, то это означает лишь одно – казарменное существование Вооруженных сил. Практически без учебы. И без переоснащения», - констатировал С.ЗГУРЕЦ.

Кроме того, отметил эксперт, «если теперь Украина, как утверждается, страна нейтральная и внеблоковая, то сейчас ставка на развитие собственного оборонительного потенциала должна быть особой».

«Получается, если боеспособная армия не нужна высшему военному руководству, то нужно ли искать логику во всех остальных поступках и решениях?» - резюмировал С.ЗГУРЕЦ.