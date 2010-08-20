Пособие по безработице увеличат до 665 грн.

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Украине с 1 сентября минимальный размер помощи по безработице будет повышен до 665 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, соответствующее решение принято сегодня на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Кроме того, с 1 октября минимальная помощь по безработице для застрахованных в Фонде лиц будет составлять не менее 680 грн., с 1 декабря – не менее 700 грн против 600 грн. по состоянию на 1 июля 2010 года.

Для тех безработных граждан, которые не застрахованы в Фонде, выплаты будут ниже, однако также повышенными с 430 до уровня 480 грн. с 1 сентября, с 1 октября - до 490 грн., с 1 декабря - до 500 грн.

В 2010 году доходы и расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы составили 7,258 млн. грн.