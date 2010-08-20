В Украине стало меньше субсидий по квартплате

В январе-июле текущего года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 33,7 млн. грн., что на 9,7 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 30,7 млн. грн., в сельской – 3 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-июле т.г. были назначены 355,5 тыс. семей (86,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 282,6 тыс., в сельской – 72,9 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество семей, которым назначили субсидии, уменьшилось на 164,6 тыс., или на 31,6%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле т.г. увеличился по сравнению с июлем 2009 года на 1,5% – до 66,2 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидий отмечался в Ивано-Франковской, Ровенской и Луганской областях (117,5-100,2 грн.), наименьший – в Закарпатской, Херсонской и Кировоградской областях (9,4 и 12,4 грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на сумму 143,4 млн. грн., что на 15,1 млн. грн. больше, чем в 2008 году.