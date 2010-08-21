Королевская: нужен 10-летний мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин

Народный депутат Украины (БЮТ) Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает установить 10-летний мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин.

Это предусмотрено проектом закона №7039 от 18 августа 2010 года, автором которого она является. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.

«Принятие закона будет способствовать сохранению спокойствия в обществе, позволит избежать очередной вспышки общественно-политического противостояния», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, отмечается, что в связи с повышением пенсионного возраста для женщин возникнут проблемы в сфере занятости, которые будут иметь долговременные последствия. «Женщины, которым будет отсрочена пенсия, будут занимать от 2 до 2,5 млн. рабочих мест. Если бы они выходили на пенсию, эти рабочие места автоматически переходили бы к молодежи – выпускникам высших и профессиональных учебных заведений, школ», – сказано в пояснительной записке.

Автор документа считает, что намерение власти повысить пенсионный возраст для женщин даст незначительный эффект в преодолении дефицита бюджета Пенсионного фонда, но в то же время создаст проблемы для социально-экономического развития страны.

Как сообщал УНИАН, Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в меморандуме украинской власти МВФ, с целью разрешения структурных проблем в пенсионной системе и сокращения дефицита Пенсионного фонда руководство страны обязуется в сентябре этого года подать в Верховную Раду проект закона, которым, в частности, будет предусматриваться постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год с дефицитом почти 27 млрд. грн.