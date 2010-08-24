Тихонов: Киевляне скоро ощутят результаты работы правительства

Вопросы развития Киева находятся в центре внимания Президента Украины и Кабинета министров, и киевляне и гости столицы уже в ближайшее время ощутят конкретные результаты мер, предпринимаемых правительством с целью развития столицы.

Об этом заявил вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ 21 августа в КГГА на церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Независимости Украины, сообщает пресс-служба вице-премьера.

В.ТихОнов сказал: «Уверен, что и киевляне, и гости столицы уже в ближайшее время ощутят конкретные результаты мер, предпринимаемых правительством с целью развития города».

По словам вице-премьера, «в историческом измерении 19 лет - незначительный период, но для киевлян, как и для всех украинцев, годы Независимости являются незабываемыми. Мы приложили значительные усилия для становления родной страны и развития ее столицы. Можно с уверенностью утверждать, что за эти годы Киев расцвел и по праву может считаться столицей европейского уровня».