Янукович: новый Налоговый кодекс защити бедных и поддержит предпринимательство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что новый Налоговый кодекс будет защищать бедных и способствовать развитию предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во вторник в обращении к украинскому народу по случаю 19-й годовщины независимости Украины, произнесенном на майдане Независимости в Киеве.

«Новый Налоговый кодекс будет защищать бедных и работать на предпринимателя. А не на чиновника», - заявил он.

Глава государства также заверил, что в процессе подготовки документа «будет учтено каждое рациональное предложение».

«Все нормы, сдерживающие развитие предпринимательства в Украине, будут отброшены», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. 17 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовому кур’єрі» для всенародного обсуждения.