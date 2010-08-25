Квартплата не превысит 15% дохода работающих
11:25, 25 августа 2010Соцполитика
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И 10% у пенсионеров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
«Мы ввели самое низкое в Европе соотношение между доходами граждан и долей, которую они платят за коммунальные услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он отметил, что благодаря выделению субсидий пенсионеры будут платить за коммунальные услуги не больше 10% дохода, а работающие граждане – не больше 15%.
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